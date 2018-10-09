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Готовность 100%. Когда в алматинские дома начнет поступать тепло

Социальные объекты, в том числе школы, детские сады и больницы начнут подключать к теплоснабжению уже с 12 октября.

Фото : Комсомольская правда Казахстан9 октября 2018, 15:13

В пресс-службе акимата Алматы предоставили информацию о том, когда в городе начнется отопительный сезон, передает Zakon.kz.

По информации Управления энергетики и коммунального хозяйства города, отопительный сезон в Алматы начнется с 15 октября 2018 года. Социальные объекты, в том числе школы, детские сады и больницы начнут подключать к теплоснабжению уже с 12 октября.

"Все работы по подготовке к новому отопительному периоду ведутся согласно утвержденному графику. Уровень готовности предприятий теплоэнергокомплекса города к предстоящему отопительному сезону составляет 100%. Стоит отметить, что в текущем году в городе была проведена реконструкция 12 км тепловых сетей, 23 км электросетей, строительство и реконструкция 283 км водопровода и 267 км канализации", - отметили в акимате.


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