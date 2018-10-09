Почему звучали сирены в Алматы

В городе прошла общегородская сейсмотренировка, для которой было включено 244 электросирен, а также 347 сиренно-речевых установок нового поколения

В Алматы прошла общегородская сейсмотренировка. В 10:00 часов для подачи сигнала "Внимание всем!" было включено 244 электросирен, 347 сиренно-речевых установок нового поколения, сообщает Zakon.kz.

На основной учебной точке по проведения практических тренировок оказания помощи пострадавшим, на территории школы-гимназии № 27 Ауэзовского района были привлечены службы гражданской защиты, аварийно-спасательные формирования, в составе 119 человек и 48 единиц техники.

В целом по городу было задействовано 240 объектов здравоохранения, образования, торговые центры и различные организации охватом более 210 тысяч человек.

По замыслу организаторов учений, практические занятия были направлены на эвакуацию, поиски, спасения и оказания помощи пострадавшим с привлечением кинологических групп, а также ликвидации вторичных факторов землетрясения таких как пожары, и обрушения зданий.

В целом сейсмотренировка показала готовность территориальной подсистемы гражданской защиты города к действиям при стихийных бедствиях.

Кроме того, Департамент информирует, что в течении октября текущего года будут проведены выборочные внезапные тренировки на объектах города (учебные учреждения, ТРЦ и др). Мероприятия направлены на определение степени готовности персонала объектов и повышения уровня культуры безопасности при возникновении возможных пожаров и иных ЧС.

Спасатели напомнили, что в долгосрочном прогнозе института сейсмологии МОН РК, на территории города землетрясений выше семи баллов в ближайшее время не предвидится.

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