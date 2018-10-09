Курсы валют на 10 октября

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 372,17 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 372,13 тенге за доллар при объеме торгов 40,4 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 372,17 тенге за доллар (-0,10 тенге), суммарный объем торгов – 72 млн долларов (-8 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5996 тенге за рубль при объеме торгов 12 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,8000 тенге за юань при объеме торгов 500 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5962 тенге за рубль (+0,0159 тенге), суммарный объем торгов – 17 000 тыс. рублей (-18 300 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 372-374 тенге, евро - 426,5-429,5 тенге, рос.рубля - 5,58-5,64 тенге.

В торгах принял участие 21 банк.

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