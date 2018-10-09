Станет ли популярным онлайн-страхование в Казахстане

С нового года будет упрощена процедура оформления полиса.

С января 2019 года в Казахстане ожидается введение онлайн-страхования. Смогут ли технологии упростить общение между компанией и клиентом станет известно в ближайшее время. На сегодняшний день возможно лишь выяснить особенности процедуры, передает Zakon.kz.

Электронный полис или е-полис будет в бездокументарной форме – это аналог бумажного полиса. Клиент может оформить его в офисе, у страхового агента и самостоятельно рассчитать и оплатить на корпоративном сайте страховой компании.

После оплаты клиент получит SMS-уведомление с номером страхового полиса. При желании клиента полис ему будет отправлен по электронной почте в виде pdf-файла.

Председатель правления АО "СК "Коммеск-Өмір" Олег Ханин отметил, что страховой рынок озадачен этим процессом.

"Сейчас страховые компании вкладывают большие средства в IT-инфраструктуру. Мы очень долго к этому шли. Около пяти лет обсуждался вопрос. И наконец-то нашли понимание у нашего Уполномоченного органа - Национального банка. Мы не ожидаем, что первое время будет много заявок через сайт компании. Люди будут с недоверием к этому относиться. У нас есть опыт Российской Федерации, которая прошла по этому пути. На данный момент у них около 17% клиентов оформляются онлайн", - рассказал он.

Стоит отметить, что через ресурс страховщика у клиента будет возможность в онлайн-режиме в электронной форме отправить документы для оформления, переоформления и расторжения договора страхования; уведомления о страховом случае; определения размера причиненного вреда и получения страховой выплаты.

Проверка полиса будет осуществляться в базе данных административной полиции, интегрированной с ЕСБД (Единой страховой базой данных) – едином информаторе о заключении и наличии договора страхования.

Представитель компании подобный вид страхования расценивает как шаг вперед.

"Мы думаем, что это будет прорывом. Потому что долгое время рынок страхования был консервативным. Нам бы хотелось, чтобы он стал мобильным, прогрессивным. Появились мобильные приложения. В этом сегменте, скорее всего, будет большая конкуренция", - подытожил он.

Примечательно, что страховые выплаты в совокупности по страховому рынку Казахстана превысили 61,9 млрд тенге.

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