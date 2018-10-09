Замначальника ДВД на транспорте подозревают в получении 2,4 млн тенге

Он заключен под стражу.

В системном взяточничестве подозревается первый заместитель начальника ДВД на транспорте МВД РК, передает Zakon.kz.

"Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт оказания должностным лицом общего покровительства региональным руководителям ТОО «Топливно-энергетический комплекс «Казахстан» в хищении дизельного топлива в Алматинской, Карагандинской, Костанайской и др. областях Казахстана", - рассказала официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.

Следствием установлено, что группа лиц по предварительному сговору ежемесячно совершали хищение дизельного топлива АО «НК КТЖ», находящегося на хранении в топливных складах ТОО «ТЭК Казахстан».

"На территории, прилегающей к ТОО «ТЭК Казахстан», осуществлялась врезка трубы к емкости с дизельным топливом, расположенной на территории склада товарищества. Здесь осуществлялся слив топлива на бензовозы, принадлежащие владельцам автозаправочных станций, задействованных в хищении. Зафиксированы факты неоднократного хищения дизельного топлива. Общая сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Бастарова отметила, что с июля по сентябрь 2018 года первый заместитель начальника ДВД на транспорте неоднократно получал взятки за общее покровительство от региональных руководителей товарищества на общую сумму 2,4 млн. тенге.

Кроме того, 5 и 6 октября 2018 года с санкции суда первый заместитель начальника ДВД на транспорте, директор Костанайского филиала ТОО «ТЭК Казахстан» и директор топливного склада этого же товарищества заключены под стражу.

Проводится досудебное расследование.

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