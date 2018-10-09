За взятку арестован замруководителя департамента внутреннего госаудита Актюбинской области
Он изобличен в получении взятки в сумме 1,5 млн тенге за ненаправление апелляционной жалобы на решение суда.
Фото : today.kz9 октября 2018, 16:53
Во взяточничестве подозревается заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области. Об этом сообщила пресс-служба АДГСПК, передает Zakon.kz.
«Он изобличен в получении взятки в сумме 1,5 млн тенге за ненаправление апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции по выявленным в ходе проверки финансовым нарушениям, а также общее покровительство при проведении дальнейших проверок», - говорится в сообщении.
С санкции специализированного следственного суда Актобе 6 октября подозреваемый заключен под стражу. Проводится досудебное расследование.
Кроме того, за последние 2 недели ряд коррупционных правонарушений выявлены в Костанайской области.
«Ранее мы отмечали, что по итогам 8 месяцев Национальным бюро АДГСПК в Костанайкой области зарегистрированы 109 коррупционных преступлений. И эта область входит в тройку с наибольшим количеством подобных правонарушений», - сказали в ведомстве.
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