За взятку арестован замруководителя департамента внутреннего госаудита Актюбинской области

Он изобличен в получении взятки в сумме 1,5 млн тенге за ненаправление апелляционной жалобы на решение суда.

Фото : today.kz

Во взяточничестве подозревается заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области. Об этом сообщила пресс-служба АДГСПК, передает Zakon.kz. «Он изобличен в получении взятки в сумме 1,5 млн тенге за ненаправление апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции по выявленным в ходе проверки финансовым нарушениям, а также общее покровительство при проведении дальнейших проверок», - говорится в сообщении. С санкции специализированного следственного суда Актобе 6 октября подозреваемый заключен под стражу. Проводится досудебное расследование. Кроме того, за последние 2 недели ряд коррупционных правонарушений выявлены в Костанайской области. «Ранее мы отмечали, что по итогам 8 месяцев Национальным бюро АДГСПК в Костанайкой области зарегистрированы 109 коррупционных преступлений. И эта область входит в тройку с наибольшим количеством подобных правонарушений», - сказали в ведомстве.

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