Сразу трех чиновников подозревают во взятках в Костанайской области

Замдиректора госучреждения якобы получил взятку за покровительство в покупке планетарных сканеров. С поличным задержан глава отдела технадзора Управления пассажирского транспорта. Глава городской инспекции подозревается в выдаче незаконных разрешений предпринимателям.

Во взяточничестве подозреваются сразу трое начальников госучреждений Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Во взяточничестве изобличен руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области". В июне 2018 года госархив заключил договор госзакупок по приобретению шести планетарных сканеров на сумму 55 млн тенге. Антикоррупционщики обнаружили факт получения 300 тысяч тенге замдиректора за общее покровительство при проведении оплаты товариществу за поставленный товар. Следствием также установлен факт несоответствия технической спецификации поставленных планетарных сканеров. Проводится досудебное расследование.

Также в АДГСПК сообщили о двух фактах мздоимства. Так, в конце сентября департаментом Национального бюро по Костанайской области АДГСПК задержан с поличным руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области". Он подозревается в получении через посредника взятки в сумме 2 млн 950 тысяч тенге от директора одного из ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту "Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 71 километров.

23 сентября с санкции суда №2 Костанай руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" заключен под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование. В коррупции изобличен руководитель Костанайской городской территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены противоправные деяния со стороны руководителя Костанайской городской территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора. Руководитель государственного учреждения подозревается в лоббировании интересов предпринимателей, занимающихся экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции. Он незаконно оформлял предпринимателям разрешительные документы и сертификаты соответствия. Проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления должностными полномочиями.

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