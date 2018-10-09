Пьяный столичный полицейский сбил пешехода

Виновник ДТП заключен под стражу сроком на 2 месяца.

В Астане 7 октября сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на частной автомашине допустил наезд на пешехода, передает Zakon.kz.

По словам официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева, пешеход шел по проезжей части в попутном направлении.

"После совершения наезда полицейский скрылся с места происшествия, пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Полицейскими виновник ДТП в тот же день был установлен и задержан. Учитывая его поведение после совершения наезда, а также тот факт, что он проходил службу в органах внутренних дел и может повлиять на участников процесса, с санкции суда он заключен под стражу сроком на 2 месяца", - отметил он.

Также Садубаев сообщил, что проводится досудебное расследование по статьям 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК.

Кроме этого, назначено проведение внутренней служебной проверки, по результатам которой руководители данного полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

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