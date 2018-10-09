Двое мужчин, отобравших у таксиста машину, задержаны в Алматинской области

Свою добычу грабители бросили в этом же поселке, где было совершено преступление.

Меньше часа понадобилось полицейским Алматинской области на то, чтобы раскрыть преступление, связанное с угоном машины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Как сообщили в ведомстве, 7 октября к полицейским Илийского района обратился занимающийся частным извозом 26-летний мужчина. Как следовало с его слов, двое неизвестных открыто завладели его автомашиной «Фольксваген Джетта» и скрылись.

Также он пояснил, что подозреваемые находились в такси в качестве пассажиров, которых он подвозил в один из дачных массивов. Во время оплаты за проезд между таксистом и клиентами возник конфликт, в итоге которого попутчики отобрали авто.

«В результате прочески местности автомашину, которую подозреваемые бросили в этом же поселке, удалось отыскать в течение часа. Позднее принятыми мерами были установлены и задержаны двое местных жителей, которых потерпевший опознал как своих обидчиков. Сейчас по данному факту проводится расследование» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Также в полиции отметили, что подозреваемые находятся под «подпиской о невыезде». Досудебным расследованием занимаются сотрудники Илийской районной полиции.

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