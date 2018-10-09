Верховный имам университета Аль-Азхар поблагодарил Назарбаева

Астана очень преобразилась - имам.

Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным имамом Аль-Азхара Шейхом Ахмадом ат-Тайебом, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Глава государства поприветствовал Верховного имама и отметил, что участие гостей такого высокого уровня в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий имеет важное значение для Казахстана.

"С университетом «Аль-Азхар» нас связывают давние отношения, мы с знакомы с деятельностью его ученых. Уверен, что Ваше участие в Съезде будет большим вкладом в наше общее дело", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Шейх Ахмад ат-Тайеб поблагодарил Президента Казахстана за приглашение принять участие в работе форума.

"Со времени моего первого визита в Казахстан ваша столица Астана очень преобразилась. Здесь появилось много красивых зданий", - сказал религиозный деятель.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога.

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