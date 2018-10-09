Волонтеры год не могу найти пропавшую без вести мать в Акмолинской области

Девушка ушла из дома в сентябре 2017 года.

Надежда Вячеславовна Шевелева пропала в Ерейментауском районе Акмолинской области. Девушка вышла из дома в поселке Новомарковка в сентябре 2017 года и с тех пор ее не видели.

По информации волонтеров, ее видели в 2018 году в период с июня по август в районе Ерейментау. Однако остальные поиски не принесли результатов.

У женщины остался 5-летний ребенок. Отмечается, что девушка может быть дезориентирована.

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