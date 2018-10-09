Бюджетникам СКО снизят первоначальный взнос по ипотеке "7-20-25"

Мы из местного бюджета на частичное субсидирование первоначального взноса до конца года выделяем 200 млн.тенге - Аксакалов.

В Петропавловске актив общественности Северо-Казахстанской области обсудил Послание Президента народу Казахстана. В ходе обсуждения аким области Кумар Аксакалов озвучил приоритетные задачи для реализации стратегического документа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Залогом успешности любого государства является развитие главного богатства – человека. Это ключевая мысль нового Послания Главы Государства. По словам Кумара Аксакалова, в регионе намечены большие планы для дальнейшего роста благосостояния и качества жизни североказахстанцев.

Президент страны поручил с нового года повысить минимальную зарплату с 28 до 42 тысяч тенге. В СКО повышение зарплаты коснется 43 тысяч человек. Снижение налоговой нагрузки затронет свыше 200 тысяч североказахстанцев.

Также на 20% повысится зарплата медработников. По области 300 участковых врачей и 750 медсестер получат надбавку к зарплате.

В целом, в сфере здравоохранения в 3 раза будет увеличено финансирование на оснащение больниц и поликлиник. С 800 млн до 2,8 млрд.тенге. Будут приобретены высокотехнологичные оборудования такие, как магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф и ангиограф. В областном центре планируется строительство многопрофильной больницы, в которой будут объединены 7 лечебных учреждений.

В своем Послании Президент заострил внимание на реализации ипотечной программы "7-20-25". В СКО работникам бюджетной сферы льготная ипотека станет еще доступней.

"Мы из местного бюджета на частичное субсидирование первоначального взноса до конца года выделяем 200 млн.тенге. Первоначальный взнос будет снижен с 20 до 10 процентов. Будет охвачено 200-300 человек. Призываю учителей, врачей, работников культуры активно участвовать в данной программе. Это безпрецедентные меры по поручению Главы Государства", - заявил аким СКО Кумар Аксакалов.

В настоящее время в области ведется строительство 16 жилых домов на 2011 квартир. До конца года сдадут 10 новостроек. На 2019 год запланирован ввод 12 жилых домов на 1600 квартир.

Повышение качества образования также приоритетная задача. В Петропавловске ведется строительство двух школ на 1500 мест. В рамках Комплексного плана будет построена еще одна школа в Петропавловске. Кроме того, запланирован капитальный ремонт 120 объектов образования. Также в североказахстанских школах будет обновлено 4 тысячи компьютеров. Президент РК поручил оснастить все школы и детские сады системами видеонаблюдения. На сегодня в области камеры установлены в 174 объектах из 625 учреждений. Кумар Аксакалов дал поручение акимам районов направить средства на обеспечение видеонаблюдением еще 451 объектов образования.

В этом году 38 сел, где проживают 25 тысяч человек получили доступ к чистой питьевой воде. На следующий год финансирование будет увеличено до 9,6 млрд.тенге. В регионе к центральному водоснабжению подключат еще 29 населенных пунктов.

В послании Президент особое внимание уделил сфере туризма. Жемчужина региона Имантауско-Шалкарская курортная зона включена в ТОП-10 приоритетных проектов Карты туристификации. Для комплексного развития курортной зоны совместно с международной консалтинговой компанией "McKinsey&Company" разрабатывается Мастер-план. На развитие курорта направят порядка 8 млрд. тенге.

В Петропавловске и в районах области будут строить физкультурно-оздоровительные комплексы. Также будет продолжена практика строительства простых уличных тренажерных комплексов, баскетбольных, волейбольных и мини-футбольных площадок.

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