Пропавший в Актюбинской области директор школы и его друг найдены мертвыми
Для установления причины смерти назначена экспертиза.
Фото : news-kmv.ru9 октября 2018, 17:41
В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили о том, что найдены тела пропавших 6 октября двоих мужчин, передает Zakon.kz.
"9 октября сотрудниками полиции при проведении розыскных мероприятии вблизи поселка Тикайын Алгинского района на искусственном водохранилище были обнаружены тела пропавших 6 октября текущего года 30 и 31-летнего жителей Алгинского района. Назначена экспертиза", - сообщили в полиции.
Директор Каракудукской средней школы Бактыгерей Тажмагамбетов, 1987 г.р. и его друг Нуржан Маханов, 1988 г.р., пропали 6 октября во время отдыха на берегу реки.
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