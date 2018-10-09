Часть домов в Алматы останется без газа почти на трое суток

Будут проводиться работы.

В частном секторе Алматы не будет газоснабжения с 11 октября по 13 октября, передает Zakon.kz.

"В связи со врезкой газопроводов мусоросортировочного комплекса в подземный газопровод высокого давления под отключение попадает 1916 вводов частного сектора и 845 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Момыш улы-Акын Сара-Байзак Батыра-Калкаман 2-19-й километр трасса "Алматы-Бишкек", - сообщает филиал «Управление магистральных газопроводов "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия".

В целом газоснабжения не будет около двух с половиной суток. Земляные работы по врезке будут производиться по адресу: Алатауский район, ул.Аксайская- ул.Абая (пос.Алгабас).

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