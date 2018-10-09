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Автоматизированная система будет следить за БРТ по Тимирязева в Алматы

В городе на сегодняшний день функционируют всего 111 постов данной системы.

Фото : МИА «Казинформ9 октября 2018, 17:53

ДВД Алматы сообщил о том, что на маршруте БРТ запущены камеры автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения», передает Zakon.kz.

По данным Управления технической службы ДВД Алматы, с сегодняшнего дня по улице Тимирязева запущены в действие 10 постов АИС «БДД», направленные на выявление нарушений правил дорожного движения, а также на стабилизацию дорожной обстановки по маршруту БРТ.

«Итого в разрезе мегаполиса на сегодняшний день функционируют всего 111 постов данной системы, которая выявляет такие нарушения, как проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, переезд через стоп - линию, превышение скоростного режима, и предметно по маршруту БРТ – выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. В этой связи, следует в очередной раз напомнить участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД и уважительном отношении друг к другу», - призвала в полиции.

Вместе с тем, в ДВД, ссылаясь на данные Центра развития Алматы, сообщили, что еще на одной улице появятся камеры «Сергек». На этой неделе на проспекте Аль-Фараби установят 6 комплексов фотовидеофиксации.

«Аппаратно-программный комплекс будет функционировать в пилотном режиме для контроля соблюдения скоростного режима с функцией замера средней скорости передвижения на участке. Помимо контроля скоростного режима «Сергек» будет фиксировать другие нарушения ПДД, формировать Big Data по передвижению транспортных средств на проспекте. Также в ближайшие 2 недели будут установлены и запущены комплексы фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, выездов на выделенные автобусные линии и других пунктов ПДД на участках дорог по проспекту Абая и по маршруту следования BRT», - уточнили в ЦРА.


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