Пловец без рук завоевал для Казахстана золото

Также казахстанцы в третий день Азиатских Параигр завоевали "серебро" и "бронзу".

Сборная Казахстана завоевала сразу две золотых медали в плавании на Азиатских Параиграх, которые проходят в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, первое "золото" Казахстану с рекордом Азиатских Параигр принес Сиязбек Далиев. Дистанцию 50 метров баттерфляем он проплыл за 37,40 секунды, опередив представителей Вьетнама и Малайзии.

Второе "золото" на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом одна минута 12,22 секунды выиграл Ержан Салимгереев, который опередил представителей Китая и Филиппин.

Также казахстанцы в третий день Азиатских Параигр завоевали "серебро" и "бронзу". Серебряная медаль на счету пауэрлифтерши Раушан Коишибаевой, которая стала второй в весовой категории до 67 килограммов. Ее результат составил 114 килограммов, а победительница соревнований из Китая подняла 140 килограммов.

Бронзовую награду выиграл дзюдоист Даулет Темиржан. В поединке за "бронзу" в весовой категории до 73 килограммов он победил представителя Монголии. Также близки к "бронзе" были Ергали Шамей (до 73 килограммов) и Темирболат Ташекенов (до 81 килограмма), которые уступили в своих поединках и заняли четвертые места.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на Азиатских Параиграх-2018 стало 13 медалей: две золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Благодаря этому казахстанские спортсмены поднялись на 12-е место в общекомандном медальном зачете.

Лидирует в нем китайская сборная, которая на данный момент уже набрала 116 медалей (63 золотых, 28 серебряных и 25 бронзовых). Второе место занимает Южная Корея - 49 (22-18-9), а третье - Узбекистан - 25 (15-7-3).

На Азиатских Параиграх от Казахстана принимает участие 91 спортсмен в девяти видах спорта: настольный теннис, дзюдо, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, стрельба из лука, шахматы, легкая атлетика и волейбол сидя. В этом году Казахстан повез рекордное для страны количество спортсменов.

Всего же в Играх примут участие более трех тысяч спортсменов из 43 стран.

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