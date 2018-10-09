Илья Ильин из Кокшетау побил сразу два рекорда Казахстана

В Караганде завершился чемпионат Республики Казахстан по армлифтингу.

На чемпионате РК по армлифтингу Илья Ильин из Кокшетау в двух дисциплинах установил рекорды Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

В Караганде завершился чемпионат Республики Казахстан по армлифтингу.

Защищая спортивную честь Акмолинской области, Илья Ильин в дисциплине "Русская Рулетка" поднял вес 88 кг, затем 93 кг. Тем самым побил рекорд Казахстана, ранее был вес 83 кг.

Акмолинец мощно и уверенно завершил чемпионат вторым рекордом Казахстана в дисциплине "Русская Ось". Ему покорились 180 кг, и в итоге 190 кг. Когда раньше был вес 135 кг.

Илья Ильин выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Армлифтинг - это относительно молодой силовой вид спорта. Суть армлифтинга заключается в соревнованиях на силу хвата. Спортсмен, должен поднять вес одной рукой за очень не удобную, округлую ручку, диаметр которой составляет 60 миллиметров. Кроме того он должен зафиксировать позицию поднятого веса, только тогда, результат зачтется. Казалось бы, что ничего особенного в этом нет, но вся сложность поставленной задачи, заключается в том, что при поднятии веса, вся нагрузка ложится именно на кисть атлета и предплечье.

Данное упражнение, берет корневое происхождение от такого упражнения, как становая тяга, которое стало культовым и одним из базовых упражнений в силовых видах спорта, таких как: бодибилдинг и пауэрлифтинг.

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