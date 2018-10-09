В ВКО разработан план мероприятий по реализации Послания Президента

В рамках поддержки бизнеса до 2025 года по "Дорожной карте бизнеса" планируется направить 15 млрд. тенге на удешевление стоимости 1700 кредитов.

На расширенном совещаний аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил детальный план мероприятий по всем шести направлениям Послания, с конкретными индикаторами и сроками исполнения, сообщает Zakon.kz.

Останавливаясь на каждом из направлений Послания аким области резюмировал, какая работа была проведена в регионе и что предстоит сделать с учетом задач, обозначенных Елбасы.

В первую очередь Даниал Ахметов поручил определить механизм частичного субсидирования первоначальных взносов из местного бюджета по программе "7-20-25". Это повысит доступность ипотеки для квалифицированных работников бюджетной сферы.

Наряду с доступным жильем важное значение для населения имеет качество медицинского обслуживания.

– Мы будем первой в стране областью, которая имеет уровень оснащенности практически по среднемировому стандарту, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Это не погоня за новым оборудованием, это стремление к новым технологиям. Мы должны в конце концов, в здравоохранении перейти от идеологии догоняющей – к опережающей.

При этом он отметил необходимость поднять уровень компетенции наших специалистов до уровня зарубежных коллег. В этой связи дано поручение разработать до 1 января 2019 года общие стандарты компетенции врачей, работающих на новом оборудовании. Глава региона также поручил увеличить в два раза бюджет, выделяемый на обучение медицинских работников заграницей.

Одним из факторов, влияющих на здоровье населения является качественная питьевая вода. Даниал Ахметов поставил задачу до 2025 года обеспечить 86 % сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением.

Учитывая агропромышленный потенциал области, разработана программа развития сельскохозяйственной отрасли на 2018-2020 годы. Поэтапно проходит увеличение мощности перерабатывающих предприятий. Чтобы повысить загруженность местных молокоперерабатывающих предприятий до 80 процентов, аким области поручил увеличить закуп молока у населения до 54,4 тысяч тонн.

– В третьем квартале 2019 года мы создадим 9 модульных хозяйств, на базе которых будет организовано обучение сельхозпроизводителей, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В течение четырех лет за счет гранатовых средств республиканского бюджета обучение пройдут около тысячи человек.

Готовить квалифицированных специалистов следует начинать еще со школьной скамьи. В связи с поручением Главы государства увеличатся расходы на образование. В последующие три года 1 млрд. тенге планируется вложить в продолжение реализации программы трехъязычного образования. Еще 8,2 млрд тенге из местного бюджета будет выделено на потребности обновленного образования и перехода всех школ на стандарты НИШ.

Говоря об улучшении региональной мобильности Даниал Ахметов отметил, что в 1,5 раза увеличится финансирование дорожно-ремонтных работ.

– До 2021 года доля автомобильных дорог в регионе в хорошем состоянии будет доведена до 81 процента, – резюмировал аким области.

В рамках поддержки бизнеса до 2025 года по "Дорожной карте бизнеса" планируется направить 15 млрд. тенге на удешевление стоимости 1700 кредитов.

Даниал Ахметов также добавил, что повышение минимальной заработной платы в 1,5 раза напрямую коснется 38 тысяч работников бюджетной сферы, у них она увеличится в среднем на 35 процентов.

Также были обсуждены другие вопросы по обозначенным в Послании направлениям. Аким области дал соответствующие поручения всем ответственным лицам по выполнению задач, которые Президент поставил перед страной и, в частности, областью.

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