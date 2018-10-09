Жена Павла Мамаева воспользовалась моментом и подала на развод

Девушка уже не раз жаловалась на супруга, из-за которого ей пришлось переехать в "колхоз" — Краснодар.

Пока вокруг Мамаева и Кокорина не утихают страсти, жена одного из футболистов подала на развод, сообщает Sport24.

Алана Мамаева уже не раз жаловалась на своего супруга и в этот раз решила воспользоваться подходящим моментом. Девушку не устраивали вечные тусовки спортсмена и то, что ей пришлось переехать вместе с ним в Краснодар.

Накануне стало известно, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин напали на чиновника Дениса Пака. Произошло это в одной из московских кофеин.

9 октября история получила продолжение. Выяснилось, что за два часа до этого Кокорин, Мамаев и их компания избили водителя телеведущей Первого канала. Мужчина сделал замечание, т. к. дебоширы пинали автомобили на стоянке и облокачивались на них. В итоге произошел конфликт. Уроженец Белоруссии был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Ранее Алана Мамаева сообщила, что семья трещит по швам. Накануне Алана заявила, что ей стыдно за мужа, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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