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Скончался писатель Шерхан Муртаза

Заслуженный деятель Казахстана скончался на 86-м году жизни.

Фото : Abai.kz9 октября 2018, 19:48

Скончался народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР Шерхан Муртаза, сообщает Zakon.kz.

О смерти писателя сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

Заслуженный деятель Казахстана скончался на 86-м году жизни


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