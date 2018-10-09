Скончался писатель Шерхан Муртаза
Заслуженный деятель Казахстана скончался на 86-м году жизни.
Фото : Abai.kz9 октября 2018, 19:48
Скончался народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР Шерхан Муртаза, сообщает Zakon.kz.
О смерти писателя сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.
Заслуженный деятель Казахстана скончался на 86-м году жизни
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