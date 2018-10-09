В Акмолинской области в этом году сдано 54 спортивных сооружения

Физкультурно-оздоровительные комплексы действуют в 6-ти районах области.

Одним из приоритетов Послания Президента народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" является повышение доступности массового спорта и физической культуры. И главная задача, вытекающая из обозначенного приоритета, обеспечить эффективное использование всех действующих спортивных сооружений, в том числе имеющихся при школах, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области на сегодняшний день функционирует 2355 единиц спортивных сооружений. Только в этом году спортивная инфраструктура пристоличного региона пополнилась 54 объектами.

Физкультурно-оздоровительные комплексы действуют в 6-ти районах области, а именно в Аккольском, Атбасарском, Зерендинском, Жаркаинском, Сандыктауском и Шортандинском районах. В процессе строительства находятся еще 3 ФОКа - в Астраханском, Ерейментауском и Буландынском районах.

В Бурабайском районе планируется строительство Дворца спорта, а в городе Кокшетау с целью расширения доступности в госсобственность возвращен легкоатлетический манеж областного центра, который находился в частных руках с 1990 года.

В формировании здорового образа жизни активное участие принимают и бизнес-структуры. В ряде районов, таких как Сандыктауский, Жаксынский, г.Степногорск, акмолинские предприниматели в рамках социальной ответственности бизнеса открывают современные спортивные площадки, доступные для широких слоев населения. Подобная меценатская практика получит свое продолжение и в других уголках региона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!