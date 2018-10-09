Президент Казахстана рассказал, что думает о религии в современном мире
Глава государства рассуждает о том, что терроризм не имеет ничего общего с исламом.
Фото : акорда9 октября 2018, 21:01
Нурсултан Назарбаев высказался о значении религии в современном обществе. Видеозапись опубликована в Instagram на странице Акорды, сообщает Zakon.kz.
Глава государства рассуждает о том, что терроризм не имеет ничего общего с религией.
"Во всех религиях записано, что благородство, взаимопомощь, поддержка и помощь бедным. Не убивать и не воровать. Непреходящие человеческие ценности они для всех одинаковы", - говорит Нурсултан Назарбаев.
"Однако, под прикрытием религии, творится и зло. Террористы не имеют ничего общего с исламом. В Коране сказано, что убийство одного человека равноценно убийству всего человечества", - заключает Президент.
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