Двойное убийство совершено в Уральске

Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти найдены в одной из квартир города Уральска.

Подозреваемые в убийстве, 35 и 27 лет, задержаны полицией, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тела двух мужчин с признаками насильственной смерти найдены в одной из квартир города Уральска 6 октября.

"В настоящее время сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое подозреваемых — 1983 и 1991 годов рождения. По данному факту следственным управлением ДВД ЗКО начато досудебное расследование по статье "Убийство", — сообщили в полиции.

Другие подробности происшествия пока не разглашаются.

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