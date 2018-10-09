Пенсионерке, живущей посреди стройки в Алматы, обещают найти жилье

Со дня на день здесь начнется грандиозная стройка дорожной развязки. Под снос уже ушло 102 дома.

Алматинской пенсионерке, которая живет посреди стройки, чиновники пообещали подыскать жилье. Что именно можно купить за четыре миллиона тенге, во столько оценили дом старушки, в управлении земельных отношений пока не знают. Вероятно, это будет комната в общежитии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Через дом 72-летней Людмилы Симановой в скором времени должна пройти дорожная развязка. Ее соседи уже давно получили компенсацию за свои участки и разъехались. А вот пенсионерка осталась ни с чем в полуразрушенном доме. Женщина уверяет, что власти про нее забыли.

В комнате сыро и холодно. Под тремя одеялами, в шапке и куртке – именно так спит и едва передвигается по дому 72-летняя пенсионерка. Ее жилище с трудом можно назвать домом - тут только двадцать квадратов. Их чиновники оценили всего в 4 миллиона тенге. А вот участок не засчитали.

"Документы у нее на строение оформлены ненадлежащим образом. Мы, естественно, учитывая состояние здоровья, возраст собственника, помогли соответствующие корректировки в базе данных юстиции произвести и оценить только строение. Земельный участок у нее был не оформлен. Соответственно, выкупается только дом", - объясняет заместитель руководителя управления земельных отношений Ардак Самамбетов.

Только пенсионерка не знает, что можно приобрести за 4 миллиона тенге. Но покинуть дом нужно уже в ближайшее время. Со дня на день здесь начнется грандиозная стройка дорожной развязки. Под снос уже ушло 102 дома.

"Мы понимаем, что необходимо помочь человеку, учитывая, что нет родных, состояние, возраст. Учитывая небольшую сумму компенсации, искали подходящее жилье. Нашли, показали человеку. На эту сумму возможно купить в общежитии. На ту же квадратуру", - продолжает заместитель руководителя управления земельных отношений Ардак Самамбетов.

Пожилая женщина уверяет, что никакого жилья ей никто не предлагал. Чиновники просто про нее забыли.

Проблему Людмилы Симановой чиновники обещают озвучить на заседании земельной комиссии при маслихате Алматы. Там и решат, что делать с пенсионеркой. А вот денег для выплаты компенсации у застройщика уже нет. Где будет встречать Новый год, в новой квартире или в этом полуразрушенном доме, бабушка еще не знает. Но скоро начнутся дожди и холода, а над головой дырявая крыша. Пока же идти отсюда женщине просто некуда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!