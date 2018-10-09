"Сарыарка" обыграла "Сокол"
Итог матча - 3:2.
Фото : Sports.kz9 октября 2018, 22:20
В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с красноярским "Соколом", сообщает Sports.kz.
В первом периоде красноярцы Максим Мальцев и Вячеслав Шевченко дважды поразили ворота хозяев. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Желнеровский и Леонид Метальников (дубль) из "Сарыарки" вывели карагандинцев вперед. В третьем отрезке игры счет не изменился.
11 октября в Караганде "Сарыарка" сыграет с новокузнецким "Металлургом".
"Сарыарка" — "Сокол" 3:2 (0:2, 3:0, 0:0).
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