"Сарыарка" обыграла "Сокол"

Итог матча - 3:2.

В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с красноярским "Соколом", сообщает Sports.kz.

В первом периоде красноярцы Максим Мальцев и Вячеслав Шевченко дважды поразили ворота хозяев. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Желнеровский и Леонид Метальников (дубль) из "Сарыарки" вывели карагандинцев вперед. В третьем отрезке игры счет не изменился.

11 октября в Караганде "Сарыарка" сыграет с новокузнецким "Металлургом".

"Сарыарка" — "Сокол" 3:2 (0:2, 3:0, 0:0).

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