Родители защищают учителя, причастного к делу об избиении школьника

Пока подростки залечивают раны после драки, родители их одноклассников собрались у школы.

В Алматы социальный педагог, чью семью обвинили в избиении школьника, рассказала свою версию произошедшего. Женщина утверждает: ребенка они не трогали, он сам спровоцировал конфликт с ее сыном. А муж и старшая дочь лишь разнимали дерущихся подростков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сейчас оба мальчика залечивают раны после потасовки, полицейские продолжают расследование. В ближайшее время станут известны результаты экспертизы.

Социальный педагог Чинар Хусаинова теперь готовится не к урокам, а к возможным судебным разбирательствам. Родители 14-летнего Арнура Кожалыма обвинили ее семью в избиении сына в стенах школы. Однако женщина утверждает: это ее ребенка спровоцировали на конфликт. При этом взрослые никого не избивали, а только пытались разнять подростков.

- Там были оскорбления, унижения в адрес родителей Арсланали. На перемене происходит обычная драка между мальчиками, где стояли около 15 человек, там стояли дежурные дети, все они видели, никто их не избивал. Это длилось буквально 3 минуты, - рассказывает социальный педагог Чинар Хусаинова.

Конфликт между подростками произошел неделю назад. Все началось с перепалки в мессенджере, а закончилось дракой. В нее вмешались муж и старшая дочь учителя. По словам родителей избитого девятиклассника, именно взрослые нанесли ему тяжелые увечья. В результате Арнур оказался на больничной койке, а Чинар Хусаинова сразу же уволилась.

Я подала заявление на оскорбление, унижение чести и достоинства учителя, утверждая, что в стенах именно школы это происходит. Второе заявление было подано в инспекцию по делам несовершеннолетних. Кайрат Арсланали тоже был избит Арнуром, - утверждает Чинар Хусаинова.

14-летний Арнур Кожалым по-прежнему получает лечение в отделении нейрохирургии. А сын социального педагога пьет лекарства дома. Пока подростки залечивают раны после драки, родители их одноклассников собрались у школы. Они требуют восстановить Чинар Хусаинову в должности.

- Мы против того, что педагог уходит от нас, это действительно хороший педагог. Таких еще поискать надо. Мы ходили к директору, он сказал, что идет, в смысле, разбирательство, что по окончании этого разбирательства он будет проводить собрание с нашим классом и будет разъяснение, - говорит Назира Орынбекова.

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