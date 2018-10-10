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Казахстан выиграл первое "золото" на юношеской Олимпиаде

Поединок завершился досрочной победой казахстанца.

Фото : olympic.kz10 октября 2018, 01:18

Казахстанский дзюдоист Бекарыс Садуакас завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде-2018 в аргентинском Буэнос-Айресе, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале самой тяжелой весовой категории (до 100 килограммов) соперником 17-летнего Садуакаса был его грузинский ровесник Илья Сулуманидзе. Поединок завершился досрочной победой казахстанца с помощью вазари.

Отметим, что на пути к финалу Садуакас победил сначала иранца Абольфази Шожея, а затем - венгра Зомбора Вега.

Медаль Садуакаса стала для Казахстана второй на юношеских ОИ-2018, но первой - золотой. Ранее серебряную награду принесла дзюдоистка Маргарита Гриценко, уступившая в финале сопернице из Германии.

Cборную Казахстана на юношеских ОИ представляют 58 спортсменов в 23 видах. Игры продлятся до 18 октября. В соревнованиях участвуют четыре тысячи спортсменов из 206 стран.


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