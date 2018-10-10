Кабмин не торопится за казахстанскими костюмами

Нурсултан Назарбаев призвал политическую элиту страны одеваться только у местных кутюрье. Но члены Правительства не выстраиваются в очередь за отечественными костюмами.

О том, что необходимо поддерживать отечественную продукцию, говорят едва ли не на каждом заседании Правительства. Только вот в гардеробе у высокопоставленных лиц полно костюмов от зарубежных кутюрье. Нурсултан Назарбаев уже не раз предлагал политической элите страны сменить "луки", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Вы посмотрите. Если сейчас у вас иностранную всю одежду снять – вы голые здесь будете сидеть. У нас могут производить. Сегодня надо поддержать собственные товары. Я только наше надеваю. Они не хуже и в 10 раз дешевле", - говорит Президент РК Нурсултан Назарбаев.

В шкафу вице-премьера Ерболата Досаева нет ни одного костюма казахстанского производства. Информацию о том, в каких странах он предпочитает покупать пиджаки и брюки, решил не раскрывать:

"Это мое личное дело".

Впрочем, не раскрывать тайну гардероба решила и министр труда и социальной защиты:

"Можно оставить без комментариев? Спасибо".

Но небольшой офис на левобережье столицы, все-таки, начали посещать чиновники. От чистого сердца, или все-таки заставила нужда, пока неизвестно.

"В основном, это бизнесмены либо госслужащие. Костюм сам по себе дорогой", - рассказывает портной Анвар Асаубаев.

Стоимость костюмов известных казахстанских брендов начинается от 140 тысяч тенге. И доходит до миллиона. Частыми гостями отечественных кутюрье являются вице-министры образования и науки.

"Мы с моей коллегой, Бибигуль Амангельдиевной, берем и покупаем одежду только в магазине казахстанского производства. Даже если что-то нас интересует особо отдельно, то мы заказываем и шьем именно у казахстанского производителя и модельеров", - утверждает вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.

Живой рекламой казахстанских дизайнеров является и вице-премьер Аскар Жумагалиев. Только выясняется, что отечественный костюм на самом деле отличается от иностранного только тем, что на этикетке будет написано слово "Казахстан".

"Когда мы говорим об отечественном производстве, мы должны четко понимать, что под этим мы подразумеваем только наши руки. Все остальное производится за границей. У нас ничего нет. Поэтому, соответственно, и цена такая", - объясняет владелица портновского дома Гаухар Утелбаева.

Вслед за политической элитой поддержать отечественных производителей должны граждане. Причем начинать каждый должен с себя. Если взять обычное платье казахстанского производства, то окажется, что ткань из Италии, нитки из России, а пуговицы из Китая. Для того, чтобы казахстанская одежда по-настоящему была казахстанской, необходимо будет еще все составляющие компоненты начать производить в нашей стране.

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