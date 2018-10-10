Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Боксер Джукембаев дисквалифицирован после боя с его нокдауном

Ограничения с Джукембаева будут сняты 27 октября.

Фото : sports.kz10 октября 2018, 06:00

Боксерская комиссия провинции Квебек (Канада) отстранила казахстанца Батыра Джукембаева (14-0, 12 КО) от проведения боев, сообщает Sports.kz.

Это формальная "дисквалификация" по медицинским показаниям — она призвана помочь боксеру полностью восстановиться после боя в зависимости от полученных повреждений. Ограничения с Джукембаева будут сняты 27 октября.

6 октября Батыр нокаутировал в седьмом раунде мексиканца Патрисио Морено (20-3, 14 КО) — при этом по ходу боя казахстанский боксер оказывался в нокдауне. Морено же запрещено выходить на ринг до 20 ноября.

На сайте BoxRec.com уже опубликованы дата и место следующего боя Джукембаева — 24 ноября, развлекательный комплекс Le Centre Financier Sun Life в Римуски (Канада).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты