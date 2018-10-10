Боксер Джукембаев дисквалифицирован после боя с его нокдауном

Ограничения с Джукембаева будут сняты 27 октября.

Боксерская комиссия провинции Квебек (Канада) отстранила казахстанца Батыра Джукембаева (14-0, 12 КО) от проведения боев, сообщает Sports.kz.

Это формальная "дисквалификация" по медицинским показаниям — она призвана помочь боксеру полностью восстановиться после боя в зависимости от полученных повреждений. Ограничения с Джукембаева будут сняты 27 октября.

6 октября Батыр нокаутировал в седьмом раунде мексиканца Патрисио Морено (20-3, 14 КО) — при этом по ходу боя казахстанский боксер оказывался в нокдауне. Морено же запрещено выходить на ринг до 20 ноября.

На сайте BoxRec.com уже опубликованы дата и место следующего боя Джукембаева — 24 ноября, развлекательный комплекс Le Centre Financier Sun Life в Римуски (Канада).





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