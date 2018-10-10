Актер из фильма "Томирис" обратился за помощью

Чтобы работать и кормить свою семью ему необходим новый протез с современным коленным модулем.

Даурен Ахметов лишился ноги в результате автомобильной аварии 10 лет назад. Но это не сломило духа молодого человека: в поисках заработка он приехал в Алматы, параллельно занимался спортом – волейболом. Даурен даже участвовал в юношеских Азиатских паралимпийских играх, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

О победах на волейбольных площадках и съёмках в новом фильме Акана Сатаева "Томирис" парень говорит охотнее, чем о невзгодах. Роль в картине хоть и небольшая, но в ней прослеживаются параллели с судьбой самого парня. Изувеченный в боях сакский воин, которого не сломили беды - долго вживаться в этот характер Даурену не пришлось. Он грезил военной академией и головокружительной карьерой, но планы оборвал наезд автомобиля. После нескольких сложных операций врачи все-таки не смогли сохранить ногу пациенту.

"На учебу я поступил на грант. Учился, учился, но из этого протеза стал доноситься запах. Даже в аудитории не мог сидеть. Мы врачу показали, а он говорит у тебя осталась там гангрена, свищ. Мы взяли направление, поехали опять в Астану на реампутацию. И опять отрезали часть ноги", - вспоминает Даурен Ахметов.

После реампутации Даурен снова собрал всю волю в кулак. Говорит, раскисать было некогда, ведь переживания сильно подкосили маму, еще и младший брат подрастал. Даурен получил диплом бухгалтера, но по специальности найти работу так и не смог. Чтобы не сидеть без дела отучился ещё и на массажиста.

"Я подсчитал, если в день у меня будет три клиента, то в месяц столько там выйдет. Решил закончить курс и потихоньку начал работать на выезд. Кабинет снять не могу, потому что это стоит денег. Кабинет обходится в 40-50 тысяч тенге. Плюс там оборудование надо брать, кушетки. Мне это было не по карману. Поэтому я на выездах работал", - рассказывает молодой человек.

Правда сейчас самостоятельно справиться с трудностями Даурену уже не под силу. Чтобы работать и кормить свою семью ему необходим новый протез с современным коленным модулем. Старый нагрузок уже не выдерживает.

"Когда до конца надеваю, все натирает, кожу прям сдирает. И он кровит потом. И на следующий день когда одеваешь уже вообще больно", - делится подробностями Даурен.

Новый протез стоит свыше миллиона тенге. Таких денег семья никак не может скопить.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!