Уволенный из Marvel режиссер Джеймс Ганн будет работать на DC

Увольнение Ганна вызвало критику среди актеров и поклонников картины.

Американский режиссер Джеймс Ганн, снявший две части фильма "Стражи Галактики" и уволенный в июле из Disney, напишет сценарий для картины "Отряд самоубийц 2", входящий в киновселенную DC, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что компания Warner Bros. сперва пригласила Ганна для написания сценария, однако, может быть рассмотрен вариант, что он займет и режиссерское кресло на съемках, поскольку действующий режиссер фильма Гэвин О'Коннор занят на другом проекте.

Ранее сообщалось, что The Walt Disney Studios разорвала отношения с Ганном из-за серии "оскорбительных" сообщений в Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией. Увольнение Ганна вызвало критику среди актеров и поклонников картины. Тогда режиссер заявил, что в начале своей карьеры он "видел себя провокатором" и "делал фильмы и шутки, которые были вопиющими и табуированными". Ганн отметил, что с тех пор изменился он сам, как и его фильмы и шутки.

После инцидента Ганн выступал за то, чтобы ему был предоставлен второй шанс, после чего исполнительный директор Disney Алан Хорн из уважения решил встретиться с режиссером для внесения ясности. Встреча прошла мирно и профессионально, однако Хорн остался при своем решении отстранить режиссера от съемок третьей части.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!