В Сети появилось видео убийства "Мисс Багдад"

На ролике видно, как неизвестный мужчина несколько раз стреляет в девушку, а затем покидает место преступления на мотоцикле вместе с другим мужчиной.

На видеохостинге YouTube появилось видео, записанное уличной камерой, на котором запечатлен момент убийств "Мисс Багдад" -2015 модели и блогера Тары Фарес, сообщает газета "Известия".

На ролике видно, как неизвестный мужчина несколько раз стреляет в девушку, а затем покидает место преступления на мотоцикле вместе с другим мужчиной. Автомобиль девушки в это время катится вниз по дороге до тех пор, пока не задевает стоявший у бордюра автомобиль.

22-летняя Тара Фарес была убита 28 сентября в Багдаде. По предварительной версии, причиной нападения могли стать слишком откровенные для Ирака снимки модели, которые она публиковала в соцсетях.

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