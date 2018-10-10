WBC ввел кодекс этики боксеров из-за потасовки после боя Нурмагомедов - МакГрегор

Сулейман назвал инцидент на турнире UFC "отвратительным".

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман пошел на нововведения, чтобы избежать повторения ситуации на турнире UFC 229 после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором, передает Vesti.kz.

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По словам Сулеймана, этот инцидент был "отвратительным". Президент WBC намерен добиваться от боксеров и членов из команд более-менее адекватного поведения.

"Да, они теряют берега, - качает головой президент WBC, говоря о современных "стандартах" рекламирования боев. - На недавнем Конгрессе мы ввели кодекс этики для боксеров и их секундантов. Мы его распространим, и он будет эффективным. Конец 2018 - крайний срок. Это своего рода инструкция, как вести себя вне ринга, на пресс-конференциях, на взвешивании, во время боя и после него".

Сулейман отметил, в этом кодексе речь идет о "границе, которую нельзя переходить, и она незрима".

Маурисио напомнил, что его отец, покойный экс-глава WBC Хосе Сулейман, "едва не был убит в стычке Майка Тайсона и Леннокса Льюиса", которая "была срежиссирована промоутерами и вышла из-под контроля".

"В этом спорте такие дела запросто идут вразнос. Мы привлечем боксерскую "администрацию" и что-то будем решать", - подчеркнул он.

Поединок стал главным событием турнира UFC 229, который прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов задушил МакГрегора в четвертом раунде, после чего перепрыгнул через ограждение октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, что спровоцировало драку между командами спортсменов. Ситуацию удалось урегулировать после вмешательства полиции и охраны.

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