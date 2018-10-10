Это всего лишь бизнес. Конор признался Хабибу, почему так жестко наезжал перед боем

Сообщается, что между бойцами состоялся диалог между раундами.

Стало известно о чем говорили во время боя за титул чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, пишет eurosport.ru.

Между третьим и четвертым раундами бойцы разожгли диалог:

– Давай поговорим сейчас. Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим.

– Это всего лишь бизнес.

– Эй. Давай поговорим.

Разговора Хабиба и Конора во втором раунде:



????Хабиб: «Давай поговорим сейчас.



Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим»



????Конор: «Это всего лишь бизнес»



????Хабиб: «Эй. Давай поговорим» pic.twitter.com/7mP859jIir — Спорт БО (@Sport_BO) 9 октября 2018 г.

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