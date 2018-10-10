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Это всего лишь бизнес. Конор признался Хабибу, почему так жестко наезжал перед боем

Сообщается, что между бойцами состоялся диалог между раундами.

Фото : Getty Images10 октября 2018, 09:05

Стало известно о чем говорили во время боя за титул чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, пишет eurosport.ru.

Между третьим и четвертым раундами бойцы разожгли диалог:

– Давай поговорим сейчас. Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим.

– Это всего лишь бизнес.

– Эй. Давай поговорим.


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