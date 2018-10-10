Это всего лишь бизнес. Конор признался Хабибу, почему так жестко наезжал перед боем
Сообщается, что между бойцами состоялся диалог между раундами.
Фото : Getty Images10 октября 2018, 09:05
Стало известно о чем говорили во время боя за титул чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, пишет eurosport.ru.
Между третьим и четвертым раундами бойцы разожгли диалог:
– Давай поговорим сейчас. Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим.
– Это всего лишь бизнес.
– Эй. Давай поговорим.
Разговора Хабиба и Конора во втором раунде:— Спорт БО (@Sport_BO) 9 октября 2018 г.
????Хабиб: «Давай поговорим сейчас.
Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим»
????Конор: «Это всего лишь бизнес»
????Хабиб: «Эй. Давай поговорим» pic.twitter.com/7mP859jIir
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