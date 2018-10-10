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Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Неустойчивая погода сохраняется на юге страны.

Фото : 24.kz10 октября 2018, 09:30

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды с осадками. Местами по республике будет наблюдаться туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, днем в Карагандинской областях местами, в Алматинской области в отдельном районе ожидается ветер 15-20 м/с. В Туркестанской, ночью и утром в Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, местами в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью местами на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Погода в Алматы днем 13°, облачно.

Погода в Астане днем 8°, ясно.

Прогноз погоды на 10 октября.


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