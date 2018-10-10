Сбербанк предпринимателям: Добро пожаловать!

Для рачительных предпринимателей Сбербанк запустил осеннюю акцию.

Предприниматели вынуждены работать в условиях постоянно меняющегося рынка. Нужно быть внимательным ко всему: и к условиям поставок продукции для производства, и организации сбыта собственной продукции, и к вопросам логистики.

Особое внимание – сфере финансов, налогам и бюджету: надо ежедневно, а то и по нескольку раз на дню, отслеживать цены, экономить на одном, вкладываться в неотложное, вносить коррективы в ценообразование. Не будешь держать руку на пульсе – прогоришь.

Банковские услуги – это один из вариантов возможной экономии. Для этого необходимо лишь знать о новых предложениях от банков по обслуживанию клиентов. В этом смысле, умение своевременно воспользоваться подобными выгодными акциями – верный путь к снижению затрат.

Для рачительных предпринимателей Сбербанк запустил осеннюю акцию - комплексный продукт, который, несомненно, понравится предпринимателям, которые захотят обслуживаться в банке.

- Акция "Добро пожаловать!", а более кратко - "Welcome!", была разработана с учетом интересов предпринимателей, которые по роду своего бизнеса сталкиваются с необходимостью постоянных операций со своими счетами онлайн - рассказал исполнительный директор ДБ АО "Сбербанк" Виталий Шемелин, - Специально для них мы разработали этот интересный продукт, который позволит предпринимателям снизить временные и финансовые затраты в период проведения акции, которая продлится до начала зимы.

Достоинства осенней акции для предпринимателей от Сбербанка - широкий набор цифровых услуг и экономия финансов предпринимателей. В базовый пакет входят: бесплатное открытие банковского счета, открытие и годовое обслуживание платежной карты VISA BUSINESS Start, подключение к интернет-системе "Сбербанк Бизнес Онлайн".

- Еще один притягательный момент, который реализован в условиях этой акции - бесплатное присвоение предпринимателю уникального идентификационного номера (УИН) для пополнения текущих счетов по устройствам самообслуживания, - продолжил Виталий Шемелин, - В Казахстане такие терминалы установлены во всех регионах присутствия Сбербанка. Так вот, имея этот номер, предприниматель сможет пополнить свой счет юридического лица в любом из них, тем самым сэкономит время, затрачиваемое на поход в отделение банка.

- Мы приглашаем индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, воспользоваться возможностями осенней акции "Welcome!", - продолжил Виталий Шемелин, - Хотел бы также напомнить, что для начинающих предпринимателей, стартаперов, в Сбербанке до конца года действует комплексная акция "Легкий старт", которая также направлена на снижение издержек стартового бизнеса.

Подробнее об условиях обоих акций можно ознакомиться на сайте Банка.

Эрик Сагир.

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