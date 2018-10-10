Полиция Алматы задержала узбекистанца, укравшего телефон
Его задержали с поличным.
Фото : ДВД Алматы10 октября 2018, 10:04
На территории Ауэзовского района Алматы дорожно-патрульные полицейские пресекли кражу сотового телефона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Инцидент произошел около 18:20 на пересечении улиц Яссауи и Жандосова. Полицейские задержали мужчину с чужим iPhone с поличным. Выяснилось, что он является гражданином Узбекистана.
"Подозреваемый находился в нашей стране на заработках, и плюс ко всему он также нарушил нормы миграционного законодательства", - сообщил начальник отдела полиции при УВД Ауэзовского района подполковник полиции Дидар Аханов.
В настоящее время следствием устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным фактам краж чужого имущества. По данному факту начато досудебное расследование ст. 188 ч.2 УК РК.
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