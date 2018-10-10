В ДЧС опровергли прогноз Инюшина о землетрясении в Алматы

Доктор физико-математических наук назвала прогнозы биофизика ненаучными и некорректными.

В ДЧС опровергли прогноз биофизика Виктора Инюшина о возможном землетрясении в Алматы в ближайшее время, передает Zakon.kz.

«ДЧС г.Алматы призывает граждан основываться информациям компетентных органов и не поддаваться на провокационные заявления не уполномоченных лиц», - говорится в сообщении.

Как поясняется, сейсмологический мониторинг на территории города осуществляет Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) и Институт сейсмологии. СОМЭ проводит регистрацию и обработку данных о землетрясениях, проведение круглосуточных, круглогодичных полевых инструментальных наблюдений для получения непрерывной сейсмологической информации. Институт сейсмологии является головной организацией в области фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обеспечения сейсмобезопасности в РК.

«Согласно данным Института сейсмологии колебания земной коры до 6 баллов (по шкале МSK-64) не приводят к повреждению инфраструктуры, разрушениям зданий и сооружений, являются лишь землетрясениями фонового уровня. Ежегодно в радиусе 80 км от города Алматы происходит до 200 слабых землетрясений, - сказали в ДЧС. - Таким образом, среднесрочные и долгосрочные прогнозы землетрясений составляются от 7 и более баллов и в соответствии с заключением прогнозной комиссии Института сейсмологии на территории Алматинского сейсмоопасного региона в 2018 году сильные землетрясения интенсивностью 7 и более баллов не ожидаются».

По информации ДЧС, долгосрочный прогноз на предстоящий год составляется в конце года с внесением на уточнение прогнозной комиссии два раза в год.

По словам доктора физико-математических наук, академика Международной академии Евразии Аллы Садыковой, в прогнозах биофизика В. Инюшина отсутствуют сведения о параметрах прогнозируемых землетрясений и лишь представляются предварительной датой активизации, кроме того, его методы прогнозирования землетрясений научно не обоснованы.

«Данные им прогнозы не вносятся в межведомственную и прогнозную комиссию Института сейсмологии, которые проходят с участием ведущих специалистов-сейсмологов республики. Большинство предсказаний г-на В. Инюшина о землетрясениях не подтверждались, несмотря на его утверждения о полной состоятельности его прогнозов. Его псевдонаучные прогнозы, широко распространяемые в СМИ, вызывают общественный резонанс, могут привести к созданию нестабильности в обществе», - отметила А.Садыкова.

Она считает прогнозы В. Инюшина ненаучными и некорректными.

Вместе с тем, руководство Казахского национального университета им. Аль-Фараби сообщило, что служба биофизического сейсмического прогноза, которую возглавляет Инюшин, не является структурным подразделением университета и ответственность за его сейсмические прогнозы вуз не несет.

«Напоминаем, что распространение заведомо ложных и недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной ответственности», - резюмировали в ДЧС.

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