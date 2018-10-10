Кыргызстан ввел ограничения на ввоз мяса птиц из РК неправомерно - МСХ

Соответствующее письмо направлено в адрес государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР.

Ограничения, введенные Кыргызстаном на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz.

«В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года. В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Соответствующее письмо направлено в адрес государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве Кыргызской Республики.

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