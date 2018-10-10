ДВД Алматы призывает автовладельцев соблюдать правила парковки

На особом контроле находятся улицы с односторонней схемой движения, а также участок по маршруту следования БРТ.

О необходимости правильно парковать транспорт перед ожидающимися осадками полиция Алматы призывает автовладельцев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Департамент внутренних дел в канун ожидаемых осадков в виде снега обращает внимание на вопросы парковки транспортных средств.

«В условиях крупного мегаполиса, где количество транспорта насчитывается свыше 550 тысяч и более 250 тысяч транзитного транспорта, весьма актуально напомнить водительскому составу о неукоснительном соблюдении ПДД, в том числе и в части парковки транспортных средств. Традиционно в осенне-зимний период остро стоит вопрос уборки снега и очищение проезжей части: эта процедура значительно затрудняется из-за неправильной парковки автомашин, прибегаем к помощи эвакуаторов. В этой связи, полиция призывает водителей с большей ответственностью отнестись к вопросу парковки машин, так как это является не только нарушением ПДД, но и осложняет работу снегоуборочной техники, а также негативно сказывается на жизнедеятельности города», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В полиции уточнили, что на особом контроле находятся улицы с односторонней схемой движения, а также участок по маршруту следования БРТ.

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