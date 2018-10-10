Токаев рассказал, чем должны заниматься лидеры мировых и традиционных религий

Он выразил уверенность, что VI съезд пройдет в условиях высокой конструктивности.

Астанинские съезды мировых и традиционных религий могут стать эффективным инструментом в решении застарелых проблем. Об этом сегодня на открытии межрелигиозного саммита сказал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Основные направления будущей деятельности религиозных лидеров он видит в трех направлениях.

«Как известно, несмотря на то, что международное сообщество принимает решительные меры по предотвращению терроризма, его идейные гуру, прикрываясь религиозными лозунгами, не прекращают свой злонамеренный проект дестабилизации ситуации в мире путем культивации идеологии ненависти», - озвучил первое направление Токаев.

Второе направление – содействие политическим лидерам мира. Благодаря чему, по его мнению, можно преодолеть усиливающиеся противоречия мировой политики.

Третье – использование предложенного президентом Казахстана в рамках заседания Совбеза ООН Кодекса поведения по достижению мира свободного от терроризма.

«Совет религиозных лидеров мог бы взять Кодекс за основу при выработке соответствующих предложений мировых религиозных и политических лидеров по упреждению угроз терроризма. Именно на эти меры мы планируем направить в межсъездовский период деятельность секретариата съезда», - добавил он.

По его словам, совместная декларация, которую 6-й съезд примет по итогам заседаний – важнейший шаг в намеченных направлениях. Он также выразил уверенность, что VI съезд пройдет в условиях высокой конструктивности.

Татьяна Ковалева, Астана

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