В Алматы прокуратура добилась снижения цен на медсправки

Кроме этого, 19 поликлиниками значительно уменьшена стоимость востребованных у населения справок форм 083 и 086.

Прокуратура города провела анализ соблюдения законности предоставления услуг медицинскими учреждениями и выявила необоснованное завышение стоимости услуг при предоставлении медсправок в 23 медучреждениях, которые в затраты включали не предусмотренные расходы, передает Zakon.kz.

«Внесенные прокуратурой города акты позволили исключить и снизить стоимость указанных услуг. К примеру, оплата за справку, выдаваемой Центром по профилактике и борьбе со СПИДом иногородним гражданам в размере 650 тенге, исключена. Стоимость выдаваемой Наркологическим центром справки снижена с 250 до 180 тенге, а Центром психического здоровья – с 250 до 205 тенге», - говорится в сообщении.

Кроме этого, 19 поликлиниками значительно уменьшена стоимость востребованных у населения справок форм 083 и 086. Как отмечается, ежегодно эти справки получают свыше 10 тысяч человек.

«Виновные работники медучреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. Указанные меры позволили обеспечить защиту прав граждан», - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что принятыми мерами со стороны прокуратуры была вдвое снижена стоимость (с 500 до 250 тенге) медсправок, выдаваемых населению противотуберкулезным диспансером.

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