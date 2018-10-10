Подозреваемого в убийстве разыскали спустя 17 лет в России

Его экстрадируют в Казахстан.

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в убийстве мужчину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

"Работа по розыску лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не прекращается независимо от срока давности, - поясняет начальник УКП ДВД СКО полковник полиции Пётр Климов. – Год за годом наши сотрудники отрабатывают версии, по крупицам собирают информацию, которая может вывести на след преступника. К примеру, недавно было установлено местонахождение человека, объявленного в розыск 17 лет назад".

Сотрудники УКП ДВД СКО отправились в служебную командировку в Санкт-Петербург для задержания подозреваемого в убийстве, произошедшем в Петропавловске в 2001 году.

Все эти годы подозреваемый искусно скрывался и лишь в одном случае попал в поле зрения российских властей. Совместными усилиями полицейских двух стран он был задержан и заключён под стражу. В настоящее время подозреваемый проходит процедуру экстрадиции в Республику Казахстан, где его ждёт суд по ч. 1 ст. 99 Уголовного кодекса РК "Убийство". Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Всего с начала года сотрудниками УКП ДВД СКО объявлено в розыск 69 человек, из них 59 уже разыскано, в том числе 23 человека, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

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