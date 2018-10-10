ПРООН и Банк ВТБ (Казахстан) помогут экологическим проектам

Финансирование с поддержкой в виде субсидирования и гарантирования в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ, будет более выгодным, чем обычное кредитование.

Банк ВТБ (Казахстан) стал участником проекта "Устойчивые города для низкоуглеродного развития в Казахстане", реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций совместно с МИР РК.

Проект призван стимулировать рост инвестиций в энергоэффективность городской инфраструктуры, за счет выдачи выгодных кредитов. Речь идет об улучшении городского тепло и водоснабжения, общественных зданий, городских очистительных систем и освещения.

- Защита экологии – это долг любого жителя планеты, желающего счастливого и здорового будущего своим детям. ВТБ всегда поддерживает социально-важные инициативы и тут мы не остались в стороне, - отметил председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. – Теперь клиенты нашего банка, которые реализуют проекты в области энергосбережения и снижения выбросов парниковых газов, смогут получить кредит в нашем банке, при одобрении субсидий от АО Фонд "Даму" в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ, тем самым уменьшив долговую нагрузку.

Финансирование с поддержкой в виде субсидирования и гарантирования в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ, будет более выгодным, чем обычное кредитование. Заявку на получение средств могут отправить владельцы объектов, либо сервисно-энергетические компании.

Воспользоваться субсидированием и гарантированием в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ можно, к примеру, для обновления оборудования котельных или модернизации систем отопления в многоэтажных зданиях, либо для замены освещения и т.д. По условиям проекта максимальная сумма кредитования не должна превышать 130, 8 млн тенге, процент вознаграждения по кредиту не может составлять более 19%, при этом субсидирование составит 10% годовых.

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