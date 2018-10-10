Доллар подешевел на 3 тенге на торгах
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 369,05 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 369,05 тенге за доллар (-3,12 тенге), объем торгов – 34 850 тыс. долларов (+3 250 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 425,20 тенге за евро, объем торгов – 200 тыс. евро.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5820 тенге за рубль (-0,0060 тенге), объем торгов – 25 млн рублей (+20 000 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,3313 тенге за юань (-0,5887 тенге), объем торгов – 800 тыс. юаней (+700 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 369,9-370,5 тенге, евро - 425-427,5 тенге, рос.рубля - 5,57-5,63 тенге.
В торгах приняли участие 18 банков.
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