Назарбаев предложил религиозным лидерам создать общий информационный портал

Портал сможет стать площадкой для работы с аудиторией верующих людей в глобальном формате.

Нурсултан Назарбаев предложил создать информационный портал на базе съезда мировых и традиционных религий, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уверен, обеспечение прогресса развития цивилизации и благополучие граждан – общая задача всех религиозных лидеров мира. А потому он поделился с ними своим видением направлений, в которых необходимо начинать совместно работать.

«В эру информационного общества мы должны использовать все преимущества новых технологий, чтобы вместе продвигать идеи мира и согласия на глобальном уровне. Для этого предлагается создать на базе нашего съезда информационный портал. Его задача – помогать изучению и применению методов укрепления устойчивости к любым проявлениям радикализма, насилия в целом», - сказал он.

По задумке, портал сможет стать площадкой для работы с аудиторией верующих людей в глобальном формате. То есть каждый сможет обратиться к лидерам религиозных организаций с вопросом или предложением и получить обратную связь.

«Его можно было бы облечь в форму фетвы и других посланий, обращений, согласно практики каждой религии», - сказал президент.

Татьяна Ковалева, Астана

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