Президент Казахстана: Религиозные лидеры не используют свой потенциал в полной мере

Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами - Назарбаев.

Религиозные лидеры используют свой потенциал в вопросе обеспечения мира не в полной мере. Об это сегодня на VI съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане сказал президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, лидерам пора выходить на новый уровень взаимодействия с обществом.

"Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами. Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, людям, государствам с призывом о мире и безопасности", - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана

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