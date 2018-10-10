Президент Казахстана: Религиозные лидеры не используют свой потенциал в полной мере
Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами - Назарбаев.
Фото : Центр экспертизы и общественного мониторинга10 октября 2018, 11:56
Религиозные лидеры используют свой потенциал в вопросе обеспечения мира не в полной мере. Об это сегодня на VI съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане сказал президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
По его мнению, лидерам пора выходить на новый уровень взаимодействия с обществом.
"Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами. Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, людям, государствам с призывом о мире и безопасности", - сказал он.
Татьяна Ковалева, Астана
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