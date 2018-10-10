"Самрук-Казына" еще не нашел нового HR-директора

Большинство полученных откликов на замещение вакантной должности не отвечали заявленным критериям отбора.

На вакантную должность руководителя департамента управления человеческими ресурсами АО "Самрук-Казына" поступило 166 заявок. Об этом рассказал директор департамента по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям Фонда Сергей Куянов.

Он отметил, что большинство полученных откликов на замещение вакантной должности не отвечали заявленным критериям отбора.

"Надо признать, что большая часть не соответствует квалификационным требованиям по различным параметрам. Тем не менее, 29 кандидатов отправлено на тестирование. Странным образом из этого количества почти половина - 15 человек - тестирование проходить отказались. Из оставшихся половина прошла тесты – 7 человек, половина не прошла", - сказал С.Куянов.

К слову, требования к будущему сотруднику "Самрук-Казына" были выдвинуты большие: помимо профильного высшего образования кандидату желательно иметь степень магистра, МВА или PhD в области управления. К тому же, претендент обязательно должен иметь опыт работы в управлении персоналом в производственной или инвестиционной компании, финансовом институте или в группе компаний Фонда.

"Должность сейчас не только привлекательна, но и весьма ответственна. На этом человеке будет лежать ответственность за практическую реализацию новый кадровой политике Фонда. Что касается пессимизма, который высказывали некоторые журналисты и блогеры касательно прозрачности и честности выбора, комментировать сейчас ничего не буду. Дождемся результата", - добавил С.Куянов.

Напомним, 23 августа фонд "Самрук-Казына" объявил поиск кандидата, который будет отвечать за кадровую политику холдинга. В компании заявили, что готовы рассмотреть специалистов, соответствующих выдвинутым требованиям. Общественность и представители СМИ в социальных сетях отнеслись к данной новости скептически, высказав негативные комментарии к прозрачности поиска сотрудника.

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