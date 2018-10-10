Семейную пару наркодельцов задержали в Алматы

При обыске в домах фигурантов обнаружено и изъято наркотическое средство общим весом в 6 килограммов 209 граммов.

Сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Алматы совместно с коллегами из Жамбылской области пресечен преступный трафик наркотических средств в мегаполис, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

"По оперативной информации изначально было начато досудебное расследование в отношении гражданина 1972 года рождения, который занимался сбытом наркотического средства "гашиш". В ходе специальных мероприятий установлено, что подозреваемый сбывает наркотики "рознично" в спичечных коробках. Естественно, возник оперативный интерес, откуда местный дилер берет "дурман". При проведении дальнейших мероприятий в наше поле зрения попал гражданин 1974 года рождения, который занимался доставкой "зелья" из соседней области. Далее выяснилось, когда подозреваемый отправлялся за очередной партией "товара", его замещала супруга 1977 года рождения, "отпуская" наркотики за денежные средства лишь доверенным лицам. Как оказалось, у нее и закупался подозреваемый для дальнейшей продажи в розницу",- обрисовал преступную схему и.о. начальника Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД города Алматы полковник полиции Нурлан Мошкалов.

На данный момент все вышеуказанные наркоторговцы задержаны и водворены в ИВС. К слову, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

"Отметим, что при обыске в домах фигурантов обнаружено и изъято наркотическое средство общим весом в 6 килограммов 209 граммов. Собрана доказательная база их вины. В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 297 УК РК. Санкция данной нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет", - заключил полковник Мошкалов.

В ДВД также сообщили, что эта спецоперация проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Канал - Красный бархан", направленного на пресечение каналов транспортировки наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов.

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