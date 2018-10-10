Преодолеть милитаристское мышление призвал мир Назарбаев
Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным.
Фото : Ак орда10 октября 2018, 12:09
Успех модернизации системы глобальной безопасности зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристское мышление и связанные с ним опасные анахронизмы. Об этом сегодня на VI съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане сказал Президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным. Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в своем манифесте «Мир 21 век», который предлагает построение к 100-летнему юбилею ООН мира без ядерного оружия», - сказал Президент.
Он также выразил убежденность: "Если международное сообщество, включая религиозных лидеров, поддержит предлагаемые Казахстаном действия, цель ядерного разоружения будет достигнута".
Татьяна Ковалева, Астана
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