Преодолеть милитаристское мышление призвал мир Назарбаев

Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным.

Успех модернизации системы глобальной безопасности зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристское мышление и связанные с ним опасные анахронизмы. Об этом сегодня на VI съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане сказал Президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным. Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в своем манифесте «Мир 21 век», который предлагает построение к 100-летнему юбилею ООН мира без ядерного оружия», - сказал Президент.

Он также выразил убежденность: "Если международное сообщество, включая религиозных лидеров, поддержит предлагаемые Казахстаном действия, цель ядерного разоружения будет достигнута".

Татьяна Ковалева, Астана

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